Angelici comentó cómo fueron los inicios de las negociaciones con el futbolista de 31 años: "Cuando el cuerpo técnico me preguntó por él, averigüé sobre su situación, primero con el club inglés dueño de su pase y luego con Vélez. Tenía entendido que su préstamo tenía una opción de compra que iban a ejecutar, pero cuando me entero que ésto no era así, hablé una sóla vez con uno de sus hermanos que me dijo que la prioridad la tenían en Liniers. Luego hablé con Rapisarda y le dije que Boca había hecho una oferta al Watford pero que, si ellos podían cerrarlo, dábamos un paso al costado y, si no era así, Boca no le iba a cerrar la puerta porque le interesaba al cuerpo técnico".