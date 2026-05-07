México

Clara Brugada inaugura 57 km de iluminación en el centro histórico de la CDMX

La jefa de gobierno adelantó que presentarán un proyecto de seguridad pública para complementar esta infraestructura en calles del centro

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Vista nocturna de una calle en el Centro Histórico de la CDMX con edificios antiguos, farolas LED brillando, bollards negros y peatones caminando
Peatones disfrutan de la nueva y moderna iluminación en el Centro Histórico de la Ciudad de México, realzando la belleza de sus edificios coloniales por la noche. (Jefatura Gobierno CDMX)

La inauguración de los 57 kilómetros de calles y pasillos iluminados transforma la imagen y la seguridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que marca un hito en la recuperación de espacios públicos para residentes y visitantes. El encendido de miles de luminarias en calles y edificios emblemáticos responde a una política urbana integral que busca revitalizar tanto la vida cotidiana como el valor patrimonial del corazón capitalino.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, presentó la conclusión de trabajos de iluminación en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este proyecto destaca por abarcar 57 kilómetros lineales de pasillos renovados, la instalación de 6 mil 774 luminarias y el realce de 134 calles, además de fachadas de alto valor cultural y artístico.

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La estrategia busca mejorar la seguridad y la percepción de tranquilidad, al tiempo que reivindica el patrimonio que distingue a la zona, beneficiando de manera directa a quienes habitan y visitan el lugar.

Características de la iluminación en el Centro Histórico CDMX

Una mujer habla en un atril ante pantallas que muestran 'Centro Histórico Iluminado' y edificios con luces, mientras un trabajador con casco y chaleco observa
Autoridades de la Ciudad de México presentan el nuevo esquema de iluminación integral y artística para las calles y monumentos del Centro Histórico durante el evento de inauguración. (Jefatura Gobierno CDMX)

El programa de recuperación comprende una de las intervenciones urbanas más extensas en materia de iluminación en la historia reciente de la capital. Se instalaron 6 mil 774 luminarias a lo largo de 239 manzanas, con tecnología de vanguardia que permite una cobertura eficiente y sostenible. Además, se iluminó un total de 73 mil metros cuadrados de fachadas y 41 monumentos históricos.

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Entre los edificios destacados con nueva iluminación se encuentran el Museo de la Ciudad de México, el Convento y la Plaza de Santo Domingo, el Banco de México y diversos templos y parroquias. El rescate lumínico también incluyó siete plazas y parques públicos, lo que favorece la movilidad peatonal y realza el atractivo nocturno de estos espacios.

Vista nocturna de la fachada de un edificio colonial en el Centro Histórico de CDMX, iluminado con luz verde vibrante, y personas paseando
Edificios históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México lucen una nueva iluminación verde tras su inauguración, atrayendo a transeúntes nocturnos. (Jefatura Gobierno CDMX)

Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, apuntó que el proyecto empleó tecnología avanzada para maximizar la eficiencia energética y el impacto visual en calles y lugares de gran valor histórico.

Beneficios para la seguridad y la vida urbana

La nueva iluminación incrementa la visibilidad y mejora la percepción de seguridad entre quienes transitan y habitan el Centro Histórico. Con esta intervención, se reactivan la vida comunitaria y la dinámica comercial, fortaleciendo el sentido de pertenencia de la población.

Vista nocturna de una calle adoquinada en el Centro Histórico de la CDMX con nuevas luminarias LED que iluminan edificios, balcones y comercios cerrados
Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México lucen renovadas con la inauguración de su nueva iluminación, ofreciendo mayor seguridad y realzando su arquitectura colonial por la noche. (Jefatura Gobierno CDMX)

Brugada subrayó que la estrategia tiene un doble propósito: garantizar mayor seguridad y resaltar el patrimonio cultural, artístico y arquitectónico en uno de los barrios emblemáticos del país. Señaló que el programa está orientado tanto a turistas nacionales e internacionales como a vecinos de la zona, con la intención de que “quien nos visite se maraville y quien vive aquí se enorgullezca; que habitar el Centro Histórico sea sinónimo de tranquilidad y de seguridad”.

Los efectos previstos incluyen una mayor atracción de visitantes, el fortalecimiento económico del área y la consolidación de espacios públicos más seguros y disfrutables, lo que contribuye al desarrollo cultural y turístico del Centro Histórico.

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