En consecuencia, la Sub 20, que estaba bajo el ala de la Selección Mayor y debía ser conducida por Beccacece (que condujo al cuerpo de sparrings en Rusia) quedó huérfana. En primera instancia, la idea de la AFA era que en España dirigieran Pablo Aimar y Diego Placente (técnicos de la Sub 17 y Sub 15), pero ante la propuesta de Sampaoli, Tapia y Angelici aceptaron, mientras que la continuidad del DT quedó sujeta a la decisión del Comité Ejecutivo en la reunión que se desarrollaría, en principio, a fines de julio o principios de agosto.