"La puesta a punto la tenemos que provocar nosotros eh, la tenemos que provocar nosotros! Con los errores, pero la tenemos que provocar con esfuerzos reiterados. Es un entrenamiento esto, es como un entrenamiento. No como un partido oficial de pretemporada, pero reiteración de esfuerzos, ta, ta, ta, ta, ta. ¿No doy más?, ¿estoy cansado?, chau salgo y mañana volvemos a trabajar y pasado volvemos a trabajar, pero la puesta a punto es esa. Si voy a jugar para pasarla bien y hacer el poco esfuerzo, no sirve de nada. Prefiero entrenar porque después cuando vayamos a jugar un partido en serio nos van a pasar por arriba. ¿Por qué?, porque no hacemos el esfuerzo reiterado. ¿Estamos? Nosotros estamos trabajando para eso, estamos trabajando para hacer esfuerzos reiterados. Vamos a hacerlo ahora eh, que nos sirva este partido para hacerlo ahora, ¿estamos?".