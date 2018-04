El futbolista que está en el club de Parque Patricios desde hace cinco años confesó que se "ilusiona" con ser citado al combinado nacional: "Entreno y juego pensando en algún momento en tener esa oportunidad. El sueño de todo futbolista es poder jugar en la Selección. Esa ilusión lo voy a tener hasta el último día que me retire. La vidriera no es la misma, la prensa no es la misma… Uno no se cree menos que otro. Yo sé que haciendo las cosas bien, las oportunidades cada vez son más".