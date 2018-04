Ahora, dos años después, la situación se había revertido pues el campeón era Kid Pambelé y el retador Nicolino Locche quien había resignado su corona en Panamá un año antes -en 1972– contra Alfonso "Peppermint" Frazer, el mismo a quien Kid Pambelé le había ganado la corona mundial. Y las supuestas burlas de Nicolino que no eran tales pues formaban parte de su singular estilo, el Olé de la gente convertida en coro de multitud, los enormes titulares de los matutinos señalando una faena magistral del campeón, más la contundencia de las tres tarjetas otorgándole a Locche un triunfo rotundo pero incomprensivo para Pambelé y su grupo "pues aquello no era boxeo", habrían de tener un punto de reencuentro, una revancha soñada, una "venganza pacientemente esperada" y la fiera no solo subiría al ring, si no que habría de multiplicarse en las calles, en los hoteles y en las tribunas. La gente amaba a Kid Pambelé en la misma proporción que odiaba a Nicolino quien les había frustrado de manera humillante la primera ilusión, aquella del combate en el Luna Park.