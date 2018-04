"Hace unos 50 años empecé a jugar y hoy la vida me pone ante la oportunidad de construir el tenis con el que siempre soñé: un deporte profesionalizado en todos sus niveles, no solo en el competitivo. Es un compromiso muy grande y cuento con un equipo espectacular de profesionales, con títulos universitarios, idóneos. Por eso me animo a asumir uno de los desafío más grandes y enriquecedores de mi vida. Una sola persona no cambia la historia. Creo en los equipos. Creo en que los verdaderos cambios se logran si estamos juntos, convencidos y comprometidos", expresó quien encabeza La Nueva AAT, por parte del oficialismo.