"Roger Federer es un número 1 del mundo pero es al único jugador que no quiere enfrentar porque Delpo no lo deja jugar; tiene más éxitos que derrotas. No se sabe qué va a pasar con Rafa (Nadal) en polvo de ladrillo… Pero Juan Martín, realmente, puede llegar a ser el número 1 del mundo. No tengo ninguna duda porque tiene el tenis para llegar ahí", explica.