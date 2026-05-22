Comerciante en Bogotá denunció amenazas luego de que se endeudara con diez ‘gota a gota’: “Me sobregiré con más de uno”

Un comerciante de Bogotá quedó endeudado con 10 prestamistas gota a gota para comprar una fábrica de empanadas y ahora teme por su vida - crédito Colprensa

Un comerciante de Bogotá denunció que quedó endeudado con 10 prestamistas ‘gota a gota’ para comprar una fábrica de empanadas y ahora teme por su vida porque, según relató a Blu Radio y al Ojo de la Noche de Noticias Caracol, las amenazas también alcanzaron a su madre y a su hija menor de edad, mientras su negocio permanece paralizado.

El caso ocurrió en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital de la República, y ya dejó a la fábrica cerrada desde hace 10 días, según contó el afectado.

PUBLICIDAD

El comerciante aseguró que algunos cobradores le impidieron abrir hasta ponerse al día con intereses del 20%.

“Y en esos diez días he tenido múltiples amenazas de todo, de todo, de todo horror. Me mandan fotos que esta rata... Y ellos dicen que yo les dije que me declaré en quiebra y ellos dicen que no, que ello no les importa, que los intereses siguen corriendo”, dijo el comerciante.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su testimonio, la deuda total llegó a cerca de 20 millones de pesos después de pedir varios préstamos de montos distintos. Dijo que algunos fueron de $300.000, otros de $700.000, y varios oscilaron entre 2 y 5 millones de pesos.

Las amenazas de cobro gota a gota afectan también a la madre y a la hija menor de edad del comerciante, según denunció ante medios nacionales - crédito Laud

“Yo inicialmente a ellos les debo 20 millones de pesos, pero no a uno solo, a más de uno le debo. O sea, me sobregiré con más de uno”, afirmó el comerciante a Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

El comerciante acudió a esos préstamos para comprar una fábrica de empanadas que consideraba rentable. En su relato explicó que alquiló la fábrica por $30 millones y que, con el dinero prestado, la llevó a un valor cercano a $50 millones.

“Igual la fábrica yo la había comprado. Yo alquilé esa fábrica por un monto de treinta millones de pesos y con lo que ellos me prestaron yo la puse a valorizar más o menos en $50 millones. O sea, la fábrica es grande, pero en este momento no estoy ni laborando en la fábrica, ni la puedo abrir ni me la dejan vender”, dijo a Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

El hombre atribuyó la crisis al manejo de las deudas. “No supe mantener las cosas como eran”, dijo al mismo medio.

La presión, según describió, se agravó porque no enfrenta a un solo cobrador, sino a varios que reaccionan al mismo tiempo cuando intenta pagar. “Si llego y le doy al uno, abro la fábrica y le doy al uno, se me vienen los otros encima y el problema va a ser peor”, contó a Blu Radio.

PUBLICIDAD

Prestamistas gota a gota coordinan presiones y cobran simultáneamente, impidiendo cualquier arreglo o pago gradual de la deuda - crédito Luisa González/Reuters

En otra declaración resumió ese mecanismo así: “Los otros se enteran porque como es una cadena, entonces ellos, ellos de una vez ya están coordinados”.

Ese punto responde al núcleo del caso: el comerciante asegura que no ha podido salir de la deuda porque cualquier pago parcial activa nuevas presiones de los otros nueve prestamistas. Según su relato, esa dinámica le impide trabajar, negociar y ordenar sus cuentas.

PUBLICIDAD

El hombre afirmó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que recibe intimidaciones todos los días. “Todos los días es una amenaza constante, presiones fuertes, videos fuertes con gente muertos, con armas, que mi hija, que mi mamá me la van a matar”, declaró.

También señaló al mismo medio que los intereses siguen acumulándose pese a que ya no puede operar y que los prestamistas lo amenazan constantemente diciéndole: “Lo voy a buscar y lo voy a cazar”, dijo.

PUBLICIDAD

La situación, al tornarse muy peligrosa, lo obligó a esconderse en otro sector de Bogotá por temor a represalias. En esa entrevista, expresó: “Ya me tocará resignarme a que me pase algo a mí o a mi familia”.

La madre del comerciante también habló en el informe y describió el impacto emocional del hostigamiento. “Ya psicológicamente me tiene mal”, afirmó.

PUBLICIDAD

En ese mismo reporte, añadió que los prestamistas tienen copia de documentos personales y mantienen la presión por distintos canales. “Tienen mi cédula, la fotocopia. A mí me han hostigado de una forma o de otra”, señaló.

Las intimidaciones contra la familia incluyen audios, videos y mensajes que aluden a violencia armada y ponen en riesgo la seguridad de los afectados - crédito Agencia Andina

Así mismo, la mujer dijo además que conserva registros de esas intimidaciones en su teléfono. “Aquí en el teléfono guardo muchos audios y videos de todo, de todo lo que ellos dicen y supuestamente que le hacen a uno”, relató.

Según Blu Radio, el afectado ha intentado negociar con los prestamistas, pero no ha logrado acuerdos que le permitan pagar de manera gradual mientras mantiene abierta la fábrica. El mismo medio informó que la presión económica y las amenazas lo llevaron a un estado de desesperación emocional, hasta pensar en quitarse la vida.

El comerciante pidió la intervención de las autoridades para retomar su actividad y responder por la deuda sin exponer a su familia. En ese informe, sostuvo que lo único que busca es volver a trabajar y pagar lo que debe.

El llamado préstamo gota a gota es una modalidad informal de crédito caracterizada por la entrega rápida de dinero, cobros diarios, intereses altos, ausencia de contratos legales y amenazas o intimidaciones en caso de incumplimiento, según la descripción incluida en el texto fuente. Las autoridades en el país han advertido en varias oportunidades sobre los riesgos de acudir a ese tipo de préstamos.