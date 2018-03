— El formato de querer jugar todo en un mismo lado, en una semana, no me parece. Creo que la mística que tenía la Copa Davis de jugar de local o visitante, es lo mejor. Sí por ahí de achicar, en vez de jugar a cinco sets jugar a tres por una cuestión del desgaste físico y emocional que representa jugar una Copa Davis. Todos lo sufren. Pero ese cambio a mí no me gusta porque se pierde la mística. No es lo mismo el fútbol que el tenis. Ojalá que no se logre ese cambio.