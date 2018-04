Hoy una visión objetiva e indeseada nos muestra que el director técnico no ha podido imponer su liderazgo. No le ha demostrado a sus jugadores un conocimiento indiscutible. No le creen. No confían en él. No han habido hasta aquí actitudes claras sobre el cumplimiento de los roles. Y en cuando esto ocurre un acontecimiento como el Mundial de fútbol se torna angustioso.