"Me da la sensación que el argentino dice 'no puedo. no podemos organizar un Mundial' y el Gobierno de la Ciudad está afrontando la organización del los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2019 y todas las obras están adelantadas en cuanto a tiempos. este es un mensaje para que sepan que sí somos capaces de organizar grandes torneos y ponernos a la altura de los mejores países del mundo. Las provincias están atrás de este proyecto, al igual que los capitales privados por lo que los fondos no van a salir únicamente del Estado", concluyó Mac Allister.