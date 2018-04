• "Tuve la posibilidad de venir a River, no fue fácil, era difícil salir de Nacional por distintos motivos y se dio lo que siempre la institución de Colombia pidió por mí, River hizo un gran esfuerzo para poder contratarme y era el desafío mío poder venir a la Argentina y demostrar porque me fui jugando en el Ascenso y no había podido hacerlo en Primera. Estar en un club como River es un desafío muy lindo, tengo que aprovecharlo y disfrutar este momento".