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Singapur y El Salvador abren diálogo para impulsar la innovación agrícola

Altos ejecutivos de una firma expresaron su disposición a colaborar con organismos salvadoreños, proponiendo intercambios científicos y programas de formación que fortalezcan las capacidades del sector agropecuario nacional

La empresa GRAIN International explora una alianza estratégica con El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La empresa GRAIN International explora una alianza estratégica con El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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GRAIN International Pte. Ltd. manifestó interés en establecer una colaboración estratégica con El Salvador durante una reunión con la Embajada de El Salvador en Singapur, según un reporte oficial. El encuentro formó parte de las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer la vinculación del país con el ecosistema científico y tecnológico de Asia.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación salvadoreña presentó ante Shabbir Moochhala, presidente de GRAIN International, y Mandar Godge, CEO de la empresa y miembro del Global Council del World Agriculture Forum, las capacidades y la estructura institucional del sector agropecuario nacional. El equipo de la embajada destacó el papel del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) en investigación, formación y transferencia tecnológica.

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Durante las conversaciones, GRAIN International expresó su disposición para colaborar en áreas como investigación agrícola aplicada, fortalecimiento de capacidades técnicas, innovación tecnológica, propagación vegetal, agricultura resiliente al clima, mejoramiento de cultivos y formación de talento humano. La empresa también mencionó la posibilidad de desarrollar proyectos específicos según las prioridades que determine El Salvador.

Trayectoria y vínculos en Singapur

GRAIN International cuenta con más de 30 años acumulados de experiencia científica en ingeniería biológica y Ag-Biotech, con proyectos y alianzas en más de 15 países y una red de más de 30 socios académicos e industriales.

Su portafolio incluye el mejoramiento de cultivos para resistencia a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas, producción avanzada de semillas y plántulas, propagación vegetal y cultivo de tejidos, agricultura en ambientes controlados, speed breeding o mejoramiento acelerado, tecnologías poscosecha, bioseguridad e inteligencia artificial para monitoreo y optimización de cultivos.

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La firma con tres décadas en Ag-Biotech ofreció desde sanidad vegetal hasta monitoreo con sistemas digitales, y la lista incluye una herramienta reciente que podría acortar tiempos en el campo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La firma con tres décadas en Ag-Biotech ofreció desde sanidad vegetal hasta monitoreo con sistemas digitales, y la lista incluye una herramienta reciente que podría acortar tiempos en el campo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La empresa mantiene relación con el ecosistema científico de Singapur, donde ha desarrollado proyectos respaldados por la Singapore Food Agency (SFA) y colaboraciones con instituciones académicas como la National University of Singapore (NUS), la Nanyang Technological University y el Singapore Institute of Technology.

Áreas de cooperación y valoración oficial

Según el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante la reunión la empresa planteó su interés en conocer con mayor profundidad las prioridades del sector agrícola salvadoreño para identificar áreas en las que sus capacidades científicas y tecnológicas puedan aportar al desarrollo nacional.

Entre los temas preliminares de cooperación figuran la propagación y sanidad de materiales vegetales, resistencia a enfermedades y estrés climático, mejoramiento de cultivos de importancia alimentaria, semillas adaptadas a sequía y altas temperaturas, cultivo de tejidos, reducción de los ciclos de mejoramiento mediante ambientes controlados, monitoreo digital y tecnologías poscosecha.

El embajador de El Salvador en Singapur, Jaime José López Badía, consideró que el interés expresado por GRAIN International representa un resultado positivo de las gestiones para ampliar la vinculación de El Salvador con empresas e instituciones científicas y tecnológicas de Singapur.

GRAIN International y El Salvador abren conversaciones en Singapur, pero falta un dato clave para avanzar (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
GRAIN International y El Salvador abren conversaciones en Singapur, pero falta un dato clave para avanzar (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El diplomático señaló: “El interés expresado por GRAIN International en colaborar con El Salvador abre una oportunidad importante para conectar las capacidades de nuestras instituciones con conocimiento, tecnología y redes internacionales desarrolladas desde Singapur. Buscamos que este acercamiento pueda traducirse gradualmente en iniciativas concretas de investigación, formación de talento e innovación agrícola que respondan directamente a las prioridades de nuestro país”.

La experiencia internacional de la empresa incluye proyectos en Singapur, Brunei, India y Emiratos Árabes Unidos, además de Mauricio, Hungría y Venezuela, lo que, según la compañía, podría facilitar la proyección de futuras iniciativas regionales si se concreta una alianza con El Salvador como socio estratégico en Centroamérica.

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