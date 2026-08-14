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La Superintendencia del Sistema Financiero pide incorporar la educación financiera a la vida cotidiana de los salvadoreños

Los analistas Ernesto Urroz y Jacqueline Rivas señalaron que una mejor gestión del dinero depende de hábitos de presupuesto, ahorro y uso responsable del crédito, más allá del nivel de ingresos de cada hogar

Primer plano de manos de un hombre de la tercera edad depositando una moneda dorada en una alcancía azul en forma de cerdo sobre una mesa de madera.
La educación financiera en El Salvador ayuda a tomar mejores decisiones sobre el dinero en la vida cotidiana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) subraya la necesidad de incorporar la educación financiera a la vida cotidiana.

En entrevista televisiva, Ernesto Urroz y Jacqueline Rivas, analistas de educación financiera de la institución, brindaron datos y recomendaciones para invertir el dinero de la mejor manera en El Salvador.

“La educación financiera es importantísima para todos, porque por medio de esta vamos adquiriendo conocimientos que nos van a ir ayudando a tomar mejores decisiones sobre nuestro dinero”, afirmó Urroz en el espacio televisivo.

Ambos especialistas coincidieron en que la educación financiera no está reservada a quienes poseen grandes ingresos o altos cargos corporativos. Rivas explicó que el factor clave no es cuánto se recibe, sino cómo se administra el dinero.

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“La educación financiera es para todos”, enfatizó, subrayando que resulta necesario adquirir hábitos de administración desde la primera experiencia laboral, ya sea con salarios, remesas o pensiones.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el papel del presupuesto. Urroz detalló que “ordenar las finanzas personales parte de reconocer cómo se obtienen y en qué se gastan los ingresos”.

Promovió la elaboración de presupuestos mensuales como herramienta fundamental para organizar ingresos, gastos y ahorro. “Si solo pensamos en gastar y no destinamos una parte al ahorro, no habrá orden financiero para el futuro”, puntualizó el analista de la SSF.

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Pila grande de billetes de dólares estadounidenses de diferentes denominaciones sobre una mesa de madera, junto a una alcancía metálica esférica llena de monedas.
La SSF afirmó que la educación financiera es para todos y que no depende del nivel de ingresos, sino de la forma de administrar el dinero. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre el interés de la población salvadoreña en el tema, Rivas señaló que existe “demasiado interés” y que la SSF observa alta participación en las capacitaciones que ofrece. “Todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, y las personas están muy interesadas en conocer los productos, servicios y derechos como consumidores financieros”, indicó.

La Superintendencia del Sistema Financiero desempeña un rol activo junto al Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera (CENIEF). Urroz indicó que, además de regular a las entidades financieras, la institución lleva información y formación a la ciudadanía para que “tomen decisiones bien informadas y eviten problemas con productos como créditos o tarjetas”.

Entre las banderas rojas que advierten la urgencia de adquirir educación financiera, Urroz identificó situaciones como destinar más de la mitad del ingreso al pago de deudas, ausencia de un fondo de ahorro, y desconocimiento del destino del dinero mensual.

“Si una persona no logra ahorrar nada cada mes, esa es otra señal de alerta”, indicó. Rivas sumó que la falta de presupuesto, el sobreendeudamiento y la preocupación constante por llegar a fin de mes son indicios claros de desorden financiero.

Como primer paso para mejorar la situación, ambos recomendaron registrar todos los ingresos y gastos, utilizar herramientas que resulten cómodas (libreta, hoja de cálculo, aplicación móvil) y revisar el presupuesto cada mes. Rivas remarcó la importancia de incluir tanto ingresos fijos como variables y prestar atención a los “gastos hormiga” que pueden desequilibrar la economía familiar.

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El presupuesto mensual permite ordenar las finanzas personales al identificar ingresos, gastos y ahorro.

El listado de ítems clave en el presupuesto familiar, de acuerdo con Urroz, incluye ingresos, alimentación, vivienda, educación, ocio, servicios básicos, imprevistos y ahorro. “El presupuesto es dinámico y debe adaptarse a los cambios de la vida, como gastos escolares o celebraciones”, explicó Rivas.

Sobre el ahorro, los expertos coincidieron en que debe verse como una necesidad y no como un lujo. “Nunca nos sobra dinero; el ahorro debe separarse desde que recibimos los ingresos, aunque sea poco, para formar el hábito”, planteó Urroz. Rivas sugirió el uso del ahorro programado y destacó la utilidad de productos financieros ofrecidos por entidades reguladas para apoyar este propósito.

En cuanto al uso del crédito, Urroz advirtió que el dinero disponible en una tarjeta de crédito no debe considerarse parte del presupuesto real. “No debemos integrar ese financiamiento como dinero propio”, aconsejó. Rivas añadió que lo ideal es cancelar el total utilizado cada mes y conocer a fondo las condiciones contractuales, tasas y comisiones antes de adquirir cualquier producto crediticio.

Para quienes buscan orientación o formación adicional, la Superintendencia del Sistema Financiero dispone de canales de atención presencial, telefónica y virtual, así como un centro de formación financiera con cursos gratuitos. Urroz y Rivas invitaron a la población a aprovechar estos recursos para fortalecer sus conocimientos y mejorar la gestión de sus finanzas.

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