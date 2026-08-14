Nuevo ministro de Educación de Panamá adelanta reforma a la ley del sector y mantendrá la entrega de laptops

Ventura Vega llega al Ministerio de Educación de Panamá: anteproyecto de ley, tecnología para aulas y auditorías por compras de computadoras (Captura de pantalla de la transmisión de Telemetro)

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El nuevo titular del Ministerio de Educación de Panamá, Ventura Vega, presentó este jueves las primeras directrices de su gestión y anunció una próxima propuesta de ley de educación y un refuerzo en la dotación tecnológica para estudiantes y docentes. El funcionario también confirmó la apertura de investigaciones y auditorías sobre las compras de computadoras realizadas por la administración anterior.

Durante su primera conferencia de prensa, Vega dijo que la educación involucra a empresarios, obreros, padres de familia, docentes y administrativos. “La educación nacional involucra a todos los sectores”, afirmó Vega, quien ratificó el compromiso de la administración del presidente José Raúl Mulino con la actualización normativa y la modernización del sistema educativo.

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El ministro confirmó que el equipo del Ministerio trabaja en un anteproyecto de ley de educación nacional que será presentado para su discusión y análisis con la participación de la Asamblea Nacional y de todos los actores sociales. “Todos tenemos que hablar para sacar adelante un proyecto de educación nacional, porque el país lo necesita”, expresó Vega, quien remarcó la importancia de adaptar el sistema educativo a los cambios tecnológicos y sociales.

Tecnología y auditorías

En materia de tecnología, Vega adelantó que el Gobierno prepara nuevas licitaciones para la adquisición de computadoras y equipos tecnológicos para docentes y estudiantes, con acompañamiento de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. “La inteligencia artificial avanza, y nuestros estudiantes deben estar en igualdad de condiciones que los de la educación privada. Lo primero es tener tecnología, y el Estado debe suplirla”, puntualizó el ministro.

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Ventura Vega Osorio asumió este jueves 13 de agosto como nuevo ministro de Educación de Panamá, tras ser designado por el presidente José Raúl Mulino. Cortesía

En relación con la reciente renuncia de la exministra Lucy Molinar y la solicitud de auditoría sobre la compra de computadoras, Vega aseguró que el Ministerio de Educación cooperará plenamente con las investigaciones y brindará toda la información requerida por las autoridades competentes. “Vamos a dar todo el apoyo que necesiten las autoridades en toda la investigación”, afirmó.

Prioridades de la gestión

En materia de tecnología, Vega adelantó que el Gobierno prepara nuevas licitaciones para la adquisición de computadoras y equipos tecnológicos tanto para docentes como para estudiantes, priorizando la transparencia y el acompañamiento de instituciones especializadas, como la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

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“La inteligencia artificial avanza, y nuestros estudiantes deben estar en igualdad de condiciones que los de la educación privada. Lo primero es tener tecnología, y el Estado debe suplirla”, puntualizó el ministro, quien también destacó la colaboración con sectores empresariales y organizaciones internacionales.

Entre las prioridades de su gestión, el ministro mencionó la mejora de la infraestructura escolar, el fortalecimiento del diálogo con los diferentes sectores, la incorporación de tecnología en todos los niveles y la búsqueda de apoyo internacional para proyectos educativos. Vega indicó que la próxima semana se anunciará el nombramiento del viceministro y de los directivos que acompañarán su gestión.

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La nueva agenda del Ministerio de Educación de Panamá abre un pulso entre modernización y rendición de cuentas (Captura de pantalla de la transmisión de Telemetro)

En cuanto a la situación de los docentes separados en meses recientes, Vega afirmó que su actuación respetará la ley y los procedimientos establecidos, y garantizará el derecho de todos a exponer sus descargos.