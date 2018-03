Marcos Rojo tuvo una floja actuación ante España y quedó expuesto. El entrenador llamó a Ramiro Funes Mori, pese a que aún no jugó en Everton luego de su última operación, y constató que hoy no está al nivel necesario para el combinado nacional. Además hay que sumar que Emanuel Mammana, otro de sus "rivales", se rompió los ligamentos cruzados y no se recuperará a tiempo para disputar la Copa del Mundo.