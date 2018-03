09:40 a 10 Moto3 warm up; 10:10 a 10:30 Moto2 warm up; 10:40 a 11:00 MotoGP warm up; 12:00 Moto3 Carrera a 21 vueltas, 13:20 Moto2 Carrera a 23 vueltas; 15:00 MotoGP Carrera a 25 vueltas.