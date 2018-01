En 1956, 24 años antes de "Toro salvaje", el director Robert Wise recibió la autobiografía de Thomas Rocco Barbarella cuyo titulo era "Somebody up there likes me" ("Alguien allá arriba me quiere"). En realidad Barbarella no era otro que Rocky Graziano, ex campeón mundial de peso medio mediano, quien buscado siempre por la policía de Nueva York decidió cambiarse el apellido por el de quien era novio de su hermana. Así nació el Rocky Graziano, cuya biopic quedaría reflejada en la película "El estigma del arroyo", también traducida en otros países de habla hispana como "Marcado por el odio".