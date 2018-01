Por fin se dio. La otra vez, cuando se podía dar que venga, Vélez no me quería vender en el país y encima apareció Atlético Mineiro y me tuve que ir. Lo que más me convenció es que quería que me dirija Gallardo y su cuerpo técnico y fuera en River. Es uno de los clubes más grandes del mundo y con un nivel futbolístico superlativo. Realmente estoy muy feliz y creo que es nuevo comienzo en mi carrera, con grandes desafíos.