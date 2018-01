"El primer año que me lo pidieron no se los dí porque era muy chico. Fue por 2009 y él tenía nueve años. Al tiempito hizo una prueba en Estudiantes de La Plata y quedó pero en 2012 se quiso ir porque habían echado a Carlos Bottegal, que era quien lo había llevado. Entonces se probó en River con otros dos chicos de Estudiantes y al segundo día que tenía que ir dijo que no quería. Lo abrumó todo: el ritmo, la ciudad, la gente, todo. Es que nosotros veníamos del interior y en la Capital se vive de otra manera", cuenta Diego Rollheiser a Infobae, como justificando a su hijo de aquel no.