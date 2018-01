Nicolás Otamendi, el otro argentino del plantel, también cuenta con un gran presente. "Tenemos un Superman en el equipo: Nico Otamendi. Sin él no hubiera sido posible lo que hemos hecho hasta ahora. Si hay un jugador que merece todo el crédito por nuestros resultados es Nico. Uno de los mejores competidores que he visto en mi vida", esbozó Guardiola al hablar del ex Vélez.