La novela que protagoniza el arquero de Atlético Nacional no es reciente, ya que desde hace varios mercado de pases suena para cubrir los tres palos de la entidad de Núñez. "Armani desde hace muchos meses ha tenido deseos de ir al exterior, pero en este momento para el club su salida no es lo más conveniente. Viene el nuevo técnico y él está muy interesado en que continúe. No hay interés de hacer ningún negocio: queremos retenerlo porque es un pilar fundamental", anticipó el presidente del club colombiano Andrés Botero en diálogo con Radio Continental.