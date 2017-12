A su vez, en esta primera etapa que tendrá su puntapié inicial en la próxima temporada, los clubes que completen sus estadios con socios y abonados podrán optar por no recibir visitantes. Es decir, Boca, River, los equipos rosarinos (Rosario Central y Newell's) y los cordobeses (Talleres y Belgrano) están habilitados para sólo albergar a su afición. Eso puede generar que el resto (San Lorenzo, Racing e Independiente, por citar tres), al no poder concurrir a los estadios de sus adversarios, también puedan decidir no recibir a los fanáticos de esos clubes en sus hogares. Pero el espíritu del proyecto contempla todos estos detalles. En definitiva, más allá de abrirles las puertas a los visitantes, les otorga a varias instituciones un ingreso suculento, sobre todo cuando visitan sus estadios las parcialidades de los equipos denominados "grandes".