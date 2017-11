Hace cinco días, el 17 de noviembre, Elizondo y Tapia se reunieron en las oficinas de la Superliga. Y uno de los tópicos que trataron, justamente, fue la de las tareas a realizar para llegar con margen a la fecha señalada. La decisión política ya está, desde todos los ámbitos. "Falta desde lo operativo y desde lo técnico, pero vamos en ese camino", confirma una fuente del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo se implementará? En principio, podrán albergar visitantes aquellos clubes que no llenen sus estadios con los socios y abonados propios. Eso excluiría, por ejemplo, a Boca, River, Rosario Central y Newell's, salvo que tomen la decisión de aceptarlos. Habrá que ver, en este contexto, si las otras instituciones de las denominadas grandes se prestarán a albergar fanáticos de los que no tengan espacio para visitantes si no hay trato recíproco.