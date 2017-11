La pregunta que merodea el mundo River: ¿necesita salir a buscar un arquero con urgencia en el receso de fin de año? ¿Es posible el regreso de Marcelo Barovero? Para Carrizo en la actualidad no existen los porteros infalibles. "No hay súper arquero para jugar en River, no lo conozco. Hoy No creo que Barovero pueda solucionar todos los partidos. El tema pasa porque River tiene un gran equipo, pero pasa por un pequeño bajón y perdió dos partidos claves. Y mentalmente eso se siente", concluyó.