Desde entonces y hasta hace unos meses, el director técnico de la Selección Nacional resultaba ser alguien con gran trayectoria como jugador y valorados éxitos como entrenador, alguien indiscutido, respetado y emocionalmente involucrado a favor de su momento triunfal. Hubo unas dos excepciones a lo largo de la historia: Carlos Bianchi, quien le confesó a Pedro Pompilio – ex presidente de Boca Juniors, lamentablemente fallecido- que "mientras Julio Grondona fuera el presidente de la AFA prefería no ser el técnico de la Selección Nacional" y últimamente Diego Simeone por razones nunca oficialmente declaradas. Dicen quienes están cerca del exitoso conductor del Atlético de Madrid que le resultaría difícil la convivencia sin disolver grupos de amigos fuertemente impregnados. No obstante en la AFA siempre se supo que Simeone estaría listo para "comenzar un proceso y no para unirse al mismo". O sea tomar la responsabilidad después de un Mundial, que le aseguren cuatro años de trabajo personal y amplias facultades para la toma de decisiones.