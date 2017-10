Lectura inequívoca: "queremos que convoques a Higuaín". Procedimiento inteligente y convivencial que debiera priorizar Sampaoli como potencial líder de grupo: llamar a Higuaín. Sobre todo porque él no desconoce cuánto sufrió el Pipita al no ser convocado para estos dos partidos. Todos quienes están cerca de él sabían que Higuaín se "moria" por venir. Sin embargo no lo llamó. Error de Sampaoli que los jugadores le hicieron notar. También le marcaron que Agüero no puede ser incluido en una lista sin ingresar aunque sea unos minutos empatando contra Venezuela en River.