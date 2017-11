El futbolista no es tenido en cuenta por Eduardo Berizzo en Sevilla (solamente disputó 145 minutos en lo que va del semestre) y presiona para vestir la camiseta azul y oro. "Walter le transmitió sus ganas de jugar a la dirigencia de Sevilla. Le gustaría ir a jugar a Boca, sería un desafío importante para él. Es un club muy grande. Va a ser difícil que él siga en el Sevilla. Sería el primero en salir porque ocupa cupo extracomunitario. Lo que quiere es jugar, me manifestó que no aguanta otro año así. Tiene un gran futuro por delante", reconoció Daniel Luzzi, el representante del ex Rosario Central, en diálogo con Radio Cooperativa.