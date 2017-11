"No me gusta que me comparen con Bianchi, no me gusta ningún tiepo de comparación. No creo que haya la misma identificación, cada uno vive su etapa de acuerdo a cómo la sienta. Si vamos a comparar un logro deportivo, ahí puede entrar, pero cada uno hace su camino", expresó Gallardo, en diálogo con Radio La Red.