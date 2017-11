"Que el VAR el día de River y Lanús lo usaron para un sólo lado, sí. También digo que lo perdió River, estando 3-0 arriba, un equipo de Gallardo, pasa una vez en mil y pasó. En un penal no usaron el VAR, de eso no me cabe la menor duda. Pero no tengo motivo para decir que fue algo intencional, pero no fue justo. Si el VAR viene para darle transparencia al fútbol, lo que no puede producir es oscuridad, y lo que hizo ese día fue producir oscuridad".