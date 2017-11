"Al final del entrenamiento me acerqué a él, lo agarré y le dije qué pasa. Me dijo que había sido muy pesado pidiéndole el balón. A mí no me dolió el pelotazo que me dio, me dolió el hecho de que sólo se atrevía a enfrentarse conmigo, a los demás nunca les decía nada. Pero yo le pedía el balón y se enfadaba, como si conmigo valiera todo. Eso me dolió", explicó Drenthe, quien se retiró hace unos meses atrás y se dedica a la música, en una entrevista al diario español Marca.