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¿Sabes usar el Metro de CDMX? Este es el manual del usuario para evitar accidentes y conductas prohibidas

El Metro tiene un Manual del Usuario con lineamientos y recomendaciones para un uso correcto del servicio

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El Metro del CDMX cuenta con un manual del usuario. | Jovany Pérez
El Metro del CDMX cuenta con un manual del usuario. | Jovany Pérez

El Metro de la Ciudad de México se mantiene como el principal medio de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México. En enero de 2026, incrementó 4.4% su número de usuarios, al pasar de 96.6 millones a 100.8 millones de pasajeros, según el INEGI.

Pese a su importancia, el sistema enfrenta reportes constantes de fallas, retrasos e interrupciones. Esta semana, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo realizó un paro para exigir mejoras laborales y denunciar deficiencias en el mantenimiento.

Tras llegar a un acuerdo con el gobierno capitalino, el paro concluyó, pero colectivos denunciaron corrupción y malas conductas de conductores. Además de que hoy, Adrián Ruvalcaba, director general del Metro, responsabilizó a los usuarios por las fallas en el servicio.

Ante esto, te resolvemos las dudas sobre qué se considera un buen uso del Metro y qué acciones están prohibidas dentro del transporte.

Manual del usuario del Metro de CDMX

El Metro cuenta con su propio Manual del Usuario en el cual indica los lineamientos para usar el transporte, desde cómo ascender a los trenes hasta recomendaciones para evitar afectaciones el servicio.

  • Solicita orientación y apoyo al personal del STC (jefes de estación, ayudantes, conductores, técnicos y vigilancia), están preparados para atender cualquier problema.
  • Adquiere tu Tarjeta Recargable con anticipación.
  • Respeta los letreros, señalización e indicaciones del personal del STC.
  • Usa los ruptores de emergencia, alarmas, extinguidores y teléfonos rojos solo en caso de incendios o accidentes graves.
  • No accionar los ruptores de emergencia sin motivo justificado, ya que retrasa el servicio.
  • No cruces la línea amarilla en andenes, es peligroso.
  • Evita descender a las vías o túneles; hay alta tensión.
  • No obstruyas ni fuerces el cierre de las puertas de los trenes.
  • No te sientes en pasillos de los vagones ni en escaleras eléctricas.
  • Prohibido escupir, fumar, prender cerillos o encendedores en estaciones y trenes.
  • Respeta el mobiliario, señalización y áreas exclusivas para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Mantén limpias las instalaciones, no arrojes basura a vías, trenes o túneles.
  • Los niños menores de 5 años no pagan boleto, pero deben ir acompañados de un adulto responsable.
  • Aborda el tren solo cuando esté totalmente detenido. Permite descender antes de abordar.
  • No saques ninguna parte del cuerpo por las ventanillas.
  • Paga tus boletos con monedas o billetes de baja denominación.
  • Solo transporta bolsas o maletas pequeñas que no molesten a otros usuarios. Prohibido portar materiales inflamables, malolientes, armas de fuego o punzocortantes.
  • Colabora con el personal de seguridad durante revisiones.
  • Ingresa al tren antes de la señal de partida. Desciende en terminales y evita subir o bajar con la señal de cierre de puertas.
  • Enseña a tus hijos el uso correcto del Metro. Los domingos puedes viajar con tu bicicleta.
  • La venta de mercancía solo está permitida en locales autorizados.
  • No uses las instalaciones en estado de intoxicación por alcohol u otras sustancias.
  • Si ves mal uso de las instalaciones, repórtalo al personal del STC.
  • No compres mercancía de dudosa procedencia o fuera de locales autorizados.
  • En caso de incendio o sismo, sigue las instrucciones del personal. Reporta objetos sospechosos al jefe de estación o personal del Metro.

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