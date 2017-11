Para cerrar, Maradona recalcó sus diferencias con el ex presidente de la FIFA: "Joseph Blatter me quiso comprar varias veces y yo le dije: 'No soy dirigente, soy jugador de fútbol y le vengo a pedirles a ustedes. No podemos rendir igual a las 12 del mediodía mientras ustedes están con champagne y caviar en el palco, y me odiaba".