Crimen y Justicia

La muerte de Ernestina Pais: qué reconstruyó la Justicia hasta ahora

La conductora falleció en la tarde del viernes tras un accidente ferroviario en San Isidro. Las pericias en marcha, las pruebas que tiene la fiscal y cuál es su principal hipótesis

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La conductora falleció durante la noche del viernes luego de que su auto fuera atropellado por una formación del Tren de la Costa

Eran las 19:25 del viernes cuando ocurrió el trágico accidente ferroviario donde murió Ernestina Pais. La conductora y periodista estaba yendo a su trabajo en auto: a las 21 horas tenía función de la obra “El divorcio del año”, que esa noche se iba a presentar en el teatro Niní Marshall de Tigre. Pero de camino, una maniobra imprudente con su auto le costó la vida. O al menos eso es lo que cree la Justicia hasta ahora.

El fatal episodio tuvo lugar en San Isidro y quedó grabado por una cámara de seguridad municipal, que constituye la prueba principal de la causa que investiga Paula Hertrig. La fiscal de la UFI descentralizada de Martínez abrió un expediente para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de Ernestina.

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La periodista murió instantáneamente cuando una formación del Tren de la Costa impactó su auto mientras ella intentaba cruzar las vías con las barreras bajas. El choque fue justo del lado del conductor y le provocó profundas lesiones que luego hasta dificultaron el reconocimiento del cuerpo.

Según la reconstrucción realizada hasta ahora, esa es la hipótesis central: que Ernestina cruzó en infracción y la arrolló el tren.

Gonzalo Rodríguez y Ernestina Pais en CQC
Gonzalo Rodríguez y Ernestina Pais en CQC

En este contexto, fuentes del caso indicaron a este medio que de momento no hay elementos que permitan pensar un suicidio. Pero advierten que “la causa está en plena investigación”.

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A fin de esclarecer el hecho, la Justicia solicitó una serie de medidas. La más importante fue la autopsia, cuyo resultado preliminar arrojó que Pais falleció por un traumatismo de cráneo y otras lesiones de gravedad como laceración hepática (desgarro del hígado) y una “contusión esplénica”, que es una lesión del bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

Durante el procedimiento forense también se tomaron muestras de ADN y se extrajeron otras de sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos. Estos análisis complementarios determinarán si la conductora circulaba bajo efectos de droga o alcohol. Los resultados podrían demorarse semanas.

Por otro lado, la fiscal pidió el estudio planimétrico del lugar donde ocurrió el impacto -que fue en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano- y fotografía de la zona. Según informaron las fuentes, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente.

Así quedó el vehículo donde viajaba Ernestina Pais
Así quedó el vehículo donde viajaba Ernestina Pais

También ordenaron una pericia accidentológica al vehículo de Ernestina. El Honda City de la conductora, patentado a fines de 2012, se encuentra incautado bajo custodia en el playón de la Comisaría 2° de San Isidro, ubicada en Martínez.

El análisis, que será realizado por la Policía Bonaerense, podrá determinar, por ejemplo, si existió una falla en los frenos, una de tantas hipótesis posibles. La realización del estudio “puede tardar”, aseguró una fuente clave en el caso.

La identificación del cuerpo

Luego de que el personal de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense se presentara en la escena del hecho, las autoridades confirmaron la muerte de la conductora. Sin embargo, para ese entonces, no había podido ser identificada porque el choque le causó lesiones profundas en el rostro.

Desencriptados con Ernestina Pais
Ernestina Pais

Al realizarle una primera inspección en el interior del vehículo, los agentes tampoco hallaron documentos personales ni rastros de alcohol. A pesar de esto, tenían una sospecha de que podría tratarse de la periodista, quien ya había protagonizado un accidente de menor gravedad en marzo de este año.

Guiados por esa corazonada, los oficiales se dirigieron hacia el domicilio de la familia Pais, ubicado en la localidad de Vicente López. Tras confirmar que la mujer no se encontraba allí y que había salido de la vivienda, su familia llamó a su teléfono personal. El sonido que provino desde el interior del automóvil fue la confirmación de que la víctima era Ernestina.

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