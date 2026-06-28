El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

El Banco Central de Reserva inicia la ENIGH 2026 para medir ingresos y gastos en 20.000 hogares (Foto cortesía BCR)

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador inició la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2026, una encuesta que durante un año visitará 20.000 hogares para medir ingresos, gastos y hábitos de consumo. Los datos servirán para actualizar estadísticas con las que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se revisa la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y se elaboran insumos para políticas públicas.

Cada hogar seleccionado será visitado durante una catorcena y, al completar la entrega de información, recibirá un reconocimiento de USD 100 a través de PAY, el sistema de pagos digital administrado por el Banco Central de Reserva. El operativo se extenderá por 26 catorcenas a lo largo de un año.

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Según el Banco Central de Reserva, la última encuesta de este tipo se realizó hace más de 20 años. La institución vinculó esa brecha con la necesidad de contar con una nueva medición sobre las condiciones actuales de ingreso y gasto de los hogares salvadoreños.

El Banco Central de Reserva pagará USD 100 por hogar en la ENIGH 2026, con apoyo de PAY y financiamiento del BID (Foto cortesía BCR)

¿Qué medirá la encuesta en cada hogar?

La encuesta forma parte de la ronda censal que la institución comenzó en 2023 con la Actualización Cartográfica. El proceso continuó con el Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024 y siguió en 2025 con el V Censo Agropecuario y I de Pesca.

La ENIGH fue diseñada en tres módulos y permitirá identificar las condiciones sociodemográficas de los hogares de la muestra, registrar los ingresos de sus miembros y relevar gastos diarios, mensuales, trimestrales y anuales, además del uso del tiempo.

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Para construir los resultados, el banco elaboró una muestra estadística aleatoria que, según la institución, garantiza la representatividad nacional. Esa base servirá como insumo para la formulación de políticas públicas y para la actualización metodológica de indicadores económicos.

El Banco Central de Reserva pagará USD 100 por hogar en la ENIGH 2026, con apoyo de PAY y financiamiento del BID (Foto cortesía BCR)

Entre esos usos figuran el cálculo del Índice de Precios al Consumidor y la revisión de los productos incluidos en la Canasta Básica Alimentaria. El levantamiento de datos también se hará con dispositivos electrónicos que permiten validaciones en tiempo real y refuerzan los controles de calidad de la información.

El BCR pidió además que los hogares incluidos en la muestra tomen nota de sus compras y conserven tiquetes o comprobantes. Ese material facilitará el registro de la información solicitada durante las visitas.

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Cerca de 350 personas participarán en el trabajo de campo en todo el territorio nacional. El despliegue incluirá personal especializado incorporado por el banco con financiamiento del BID y equipos técnicos permanentes de la institución. Todos los datos recogidos están protegidos por el secreto estadístico y son confidenciales, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Especial de Estadística y Censos. La información será utilizada de forma agregada, por lo que no permitirá identificar datos individuales de los hogares.

La nueva encuesta del BCR busca cerrar una brecha de más de 20 años en la medición del consumo en El Salvador (Foto cortesía BCR)

La institución señaló que la encuesta fue diseñada con estándares metodológicos internacionales y contó con acompañamiento técnico permanente de especialistas de la CEPAL y del FMI.

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El reconocimiento económico a los hogares se canalizará mediante PAY.de las cajas disponibles en agencias bancarias a nivel nacional.