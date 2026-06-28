Procuraduría de Guatemala apeló ante la Corte de Constitucionalidad para reactivar el freno a la rectoría de Walter Mazariegos

La Procuraduría General Nacional (PGN) presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad para reactivar el amparo con el que el Estado busca impedir que Walter Mazariegos asuma como rector de la Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala para el período 2026-2030. La acción apunta a que se revisen denuncias sobre fraude electoral y requisitos de elegibilidad, según La Hora.

El recurso fue promovido por el abogado Erick Gabriel Menéndez Avilés este 26 de junio en representación del Estado, después de que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendiera de forma definitiva el trámite del amparo contra el Consejo Superior Universitario. La Procuraduría pidió a la Corte que revoque esa resolución y ordene continuar el proceso constitucional.

PUBLICIDAD

Entre los señalamientos de la representación estatal figuran la exclusión y anulación de 16 cuerpos electorales, la integración del Cuerpo Electoral Universitario y la ausencia de quórum en la elección que declaró ganador a Mazariegos. También cuestionó que no se verificara la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, el llamado finiquito, del actual rector.

¿Qué busca la apelación?

La Procuraduría argumentó que la Sala cerró el proceso sin analizar el contenido de las impugnaciones. De acuerdo con el escrito citado por La Hora, esa decisión impidió revisar si las actuaciones del Consejo Superior Universitario vulneraron el derecho a elegir y ser electo, el modelo de gobierno universitario tripartito, la legalidad, el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a cargos públicos con base en capacidad, idoneidad y honradez.

PUBLICIDAD

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala presentó un amparo contra el Consejo Superior Universitario por la elección de rector de la Usac para 2026-2030. (Cortesía: Prensa Libre)

La acción busca que la Corte Costitucional (CC) deje sin efecto la suspensión definitiva del amparo y obligue a que continúe el trámite judicial que puede frenar la toma de posesión de Mazariegos como rector de la Usac.

En un comunicado difundido el 23 de junio, la PGN sostuvo que en el proceso electoral debían respetarse las garantías y principios constitucionales, en especial en la integración del Cuerpo Electoral Universitario, el quórum exigido para la elección y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. La institución añadió que el proceso presentó fallas desde su origen, con miembros del cuerpo electoral con plazos vencidos, postulantes sin documentación en regla y un acto de elección sin el quórum correspondiente.

PUBLICIDAD

Mazariegos llegó a la rectoría en 2022 en una elección señalada por fraude electoral. Durante ese proceso, juntas directivas de facultades y tribunales electorales de colegios profesionales rechazaron la inscripción de ocho planillas opositoras, mientras el Consejo Superior Universitario anuló siete votaciones, con lo que redujo el quórum del cuerpo electoral.

Según la publicación, después de asumir el cargo, Mazariegos evitó la renovación de autoridades en juntas directivas y en el propio Consejo Superior Universitario para asegurar su permanencia por otros cuatro años. En el proceso más reciente, las votaciones de electores ocurrieron entre rechazos a la inscripción de planillas, suspensión de rondas de votación y la anulación de 16 de las 21 votaciones ganadas por la oposición.

PUBLICIDAD

La protesta frente a la Corte de Constitucionalidad cumplió cinco días de plantón contra la reelección de Walter Mazariegos en la USAC. (Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)

Dignidad y Rescate, identificado como Usac-DIRE, promovió varias acciones para impedir que Mazariegos vuelva a asumir. La Corte de Constitucionalidad anuló dos resoluciones que invalidaban la elección, pero sin entrar al análisis de fondo sobre las denuncias de fraude en la universidad.