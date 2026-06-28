Panamá envía segundo contingente y 17 toneladas de provisiones a Venezuela

El nuevo contingente viajó con perros de búsqueda y refuerza una operación internacional que intenta hallar sobrevivientes entre ruinas, mientras el balance oficial reporta 1.430 fallecidos y 3.238 lesionados. (Cortesía: Astrid Salazar)

Panamá envió este sábado a 50rescatistas y 17 toneladas de provisiones a Venezuela para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros de los terremotos, en un país que atraviesa su cuarto día de emergencia con un balance oficial de 1.430 muertos y 3.238 heridos.

La operación panameña se amplió mientras en territorio venezolano ya trabajan brigadas de rescate de nueve países y se esperaba la llegada de equipos de Alemania e Italia para reforzar las tareas de salvamento en las zonas más afectadas. La emergencia también llevó al Gobierno venezolano a restringir desde las 20:00 el ingreso de civiles al estado La Guaira por el colapso del tránsito en las rutas de acceso.

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El segundo contingente panameño partió el sábado 27 de junio con dos unidades caninas para sumarse al primer equipo, que ya se había incorporado a la operación de búsqueda inmediata. Ese primer grupo llegó el viernes 26 de junio al aeropuerto de Maiquetía y fue registrado en el RDC Reception and Departure Center de Naciones Unidas antes de integrarse a las tareas de rescate.

La primera avanzada arribó pasadas las 23:00 al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fue recibida por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill. Durante la noche anterior, el consulado también coordinó la recepción de 34 personas que llegaron a Valencia en un vuelo comercial de Copa.

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La respuesta internacional incorporó equipos de Argentina, México, Estados Unidos y otros países para ampliar las labores en áreas afectadas, mientras se aguardaba el arribo de nuevas unidades especializadas para apoyar. (Cortesía: Astrid Salazar)

Panamá reforzó el puente de rescate y ayuda humanitaria

Del personal panameño enviado en apoyo, el Servicio Nacional Aeronaval asignó nueve unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate con entrenamiento para actuar en estructuras colapsadas y un paramédico de rescate. A esa capacidad se sumó la aeronave AN-255 C212 Aviocar y su tripulación, que permanece en Maiquetía con 25 horas de vuelo a disposición del Estado venezolano para apoyo logístico humanitario, transporte de insumos, rescatistas y otras capacidades operativas.

En paralelo, Panamá despachó las primeras 17 toneladas de provisiones recolectadas en una jornada de acopio organizada por el Despacho de la Primera Dama en el Parque Omar. Las donaciones, aportadas por panameños y residentes de distintas nacionalidades, incluyen enseres y alimentos y serán enviadas por vía marítima en contenedores.

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Otra parte de las recolecciones será empacada y remitida por vía aérea. Para ese traslado, autoridades del Instituto de Mercadeo Agropecuario movilizaron furgones de carga al puerto, mientras el centro de acopio suspendió temporalmente la recepción de aportes para organizar y despachar lo reunido ante el volumen de donaciones y la búsqueda de bodegas adicionales.

La cadena logística, de todos modos, continuó en el Hub Humanitario, donde se siguieron recibiendo las donaciones recaudadas en los centros de acopio y se organizaron en pallets para enviarlas en vuelos salientes. Ese esquema, según la información oficial, permite liberar espacio para recibir nuevos aportes.

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El Servicio Nacional Aeronaval desplegó personal especializado y una aeronave con 25 horas de vuelo para apoyo logístico humanitario en Venezuela. (Cortesía: Astrid Salazar)

Venezuela militarizó La Guaira para sostener las tareas de rescate

La ayuda panameña se incorporó a una respuesta internacional más amplia en Venezuela, donde miles de civiles se desplazaron con asistencia humanitaria hacia La Guaira, el estado más afectado por los sismos. La afluencia masiva de vehículos provocó el colapso del tránsito y derivó en la restricción del acceso de particulares.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la militarización del estado para facilitar las operaciones de rescate y asistencia en la zona del desastre. También informó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo de su país tras los dos terremotos.

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Rodríguez precisó: “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”.

La mandataria agregó que en las últimas horas llegaron al país equipos de rescate de Argentina, El Salvador, México, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos para sumarse a las labores de búsqueda y asistencia. También indicó que se esperaba el arribo de brigadas de Alemania e Italia para reforzar las operaciones de salvamento.