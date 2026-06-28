Crimen y Justicia

Juicio por Loan: cómo es el esquema especial que usarán para proteger la declaración de los padres

José Peña y María Noguera declararán el próximo martes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. Para no revictimizarlos, se buscará que no tengan contacto con la parte de la familia que está imputada por la sustracción del menor

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padres de Loan
José Peña y María Noguera

El martes se vivirá una situación de máxima tensión en el juicio por la desaparición de Loan Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Sus padres, José y María, declararán ante el Tribunal. Lo harán en su doble carácter de víctimas y testigos.

El papá estaba con el chico en el almuerzo familiar de ese día. La comida se desarrolló en la casa de su abuela, Catalina. Al terminar, Loan y otro grupo de mayores y menores se fueron a un naranjal cercano. Nunca más se supo de él.

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A la madre le dieron aviso de la desaparición un par de horas más tarde. Ya se había comenzado a recorrer la zona en busca de algún rastro.

José y María tendrán que entrar al mismo recinto donde estarán los acusados. Una de ellas será Laudelina Peña. Es la hermana del papá y tía del chico. La Justicia le atribuye haber sido una de las principales responsables de alejarlo de la mirada del padre para sustraerlo.

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Juicio Loan Peña - Corrientes
Laudelina Peña, una de las principales acusadas

“José ya no considera a Laudelina parte de su familia”, dijo a Infobae Belén Russo Cornara, la abogada querellante que representa a los padres en el juicio.

También estará su esposo Antonio Benítez, otro de los implicados en la maniobra. Y el comisario Walter Maciel, quien tuvo a su cargo la búsqueda. Terminó imputado por encubrimiento.

Junto a ellos estarán otros acusados que compartieron la mesa del almuerzo con José en la casa de la abuela Catalina. Uno es Daniel Ramírez. Se lo conoce como “Fierrito”, aunque en la identificación ante el TOF dijo que se sentía discriminado por ese apodo.

Juicio Loan Peña - Corrientes
Infobae

Cómo se los resguardará

Para evitar la situación de revictimización, la fiscalía pidió al Tribunal que tome algunas medidas previas. Una de ellas, que entre la fecha de convocatoria a declarar y la prevista para la comparecencia haya, al menos, una semana.

El fin es que la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) pueda crear el marco adecuado. El organismo del Ministerio Público Fiscal acompaña a testigos y víctimas durante el proceso penal. Una psicóloga de este ente viajará el martes de Buenos Aires a Corrientes para ocuparse en particular de la declaración de los padres de Loan.

La Fiscalía a cargo de Carlos Schaefer y Tamara Pourcel junto a la querella habían pedido al TOF que las preguntas de las defensas a José y María se presenten en forma previa, en un pliego y que sean leídas por secretaría.

Juicio por Loan Peña - Portada
Juicio por Loan Peña - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal rechazó la petición. Consideró que vulnera el principio de oralidad del juicio. Y el derecho de las defensas a repreguntar sobre las respuestas, además de quitarle la espontaneidad al proceso.

La acusación pública y privada intentará otra estrategia ahora. Según anticiparon a este medio, pedirán que antes de que José y María ingresen al recinto montado en el Escuadrón 48 de Gendarmería, los acusados se retiren. A la declaración solo la presenciarían los abogados defensores.

No hay antecedentes de esta práctica en Corrientes. “Es la primera vez que lo queremos hacer”, confesó una fuente de la acusación pública. En los pasillos de los Tribunales Federales de la provincia recuerdan que el padre de Matías Chirino, el soldado muerto en Paso de los Libres por un ritual de iniciación, expuso frente a los acusados del crimen de su hijo.

De allí que las chances sean 50 y 50. Las representaciones de los 17 imputados pueden plantear que sus defendidos tienen el derecho de escuchar el testimonio para asegurar su defensa.

El TOF deberá entonces sopesar las garantías de las víctimas en un platillo y con las de la defensa en juicio por el otro. En otros casos se utilizó un biombo para cortar la visual entre quienes declaran y los que están en el banquillo de los acusados. Pero esa alternativa, hasta ahora, no se baraja en Corrientes.

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