"No sé, va pasando el tiempo… Me encantaría jugar en Newell's, es algo pendiente que me quedó. Iba a la cancha y mi sueño era jugar en Primera y entrar a esa cancha. No sé que pasará de acá a unos años, cómo voy a estar para volver. No puedo decir voy a volver. Me encantaría, pero no sé qué va a pasar. Me encantaría, es lo que soñé de chiquito".