Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la condena de 50 años de prisión contra el responsable del homicidio de una menor y la tentativa de homicidio de otro adolescente en Colón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de una condena de 50 años de prisión contra un hombre responsable del homicidio de una menor de edad y de la tentativa de homicidio de otro adolescente se suma a una tendencia que ha marcado este año las decisiones de los tribunales panameños: la imposición de penas cada vez más severas para los delitos de mayor violencia.

Solo en lo que va de 2026, al menos cinco condenas de 50 años o más han sido confirmadas o impuestas por los tribunales del país en casos de homicidios múltiples, femicidios y asesinatos de menores, reflejando la respuesta del sistema judicial frente a crímenes de alto impacto social.

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La más reciente fue confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, que rechazó un recurso de anulación presentado por la defensa y dejó en firme la sentencia No. 161 del 15 de octubre de 2025 contra un ciudadano hallado culpable de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

El caso ocurrió la tarde del 28 de mayo de 2023 en el residencial Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hoy condenado llegó a una cancha deportiva donde se desarrollaba una actividad con numerosas personas y, acompañado de un menor de edad, abrió fuego de manera premeditada.

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Un hombre de 31 años fue condenado a 18 años de prisión tras admitir el homicidio de su hermano en una comunidad rural de Penonomé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las detonaciones impactaron a dos menores de edad. Una de las víctimas falleció y la otra sobrevivió al ataque.

Además de la pena principal de 50 años de prisión, el Tribunal de Juicio impuso al condenado una sanción accesoria que le prohíbe portar armas de fuego durante 30 años, una vez cumpla la condena.

La decisión representa la pena más alta contemplada por la legislación panameña y refuerza el criterio de los tribunales de aplicar las máximas sanciones cuando las víctimas son menores de edad o los hechos ponen en riesgo a múltiples personas.

Culpable de asesinar a su hermano

Las condenas elevadas no se limitan a este caso.En Coclé, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional logró una sentencia de 18 años de prisión contra un hombre de 31 años que aceptó haber asesinado a su hermano de 18 años.

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El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2024 en un paraje de la comunidad de Llano Apóstol, en la vía hacia El Copé, distrito de Penonomé.

Los tribunales panameños han mantenido una línea de severidad frente a delitos de alto impacto, especialmente aquellos cometidos contra menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, el agresor ejerció fuerza sobre el cuello y las vías respiratorias de la víctima hasta provocarle la muerte por asfixia. Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó un acuerdo de pena que fue validado por el Tribunal de Garantías.

En otro proceso, la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana consiguió una condena de 16 años de prisión para un hombre responsable del delito de violación agravada en perjuicio de un adolescente.

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Los abusos ocurrieron entre 2023 y 2024 en el corregimiento de Río Abajo, en el distrito de Panamá.

Durante la audiencia realizada el 23 de junio de 2026, el imputado aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de pena, el cual fue avalado por el Tribunal de Garantías. Además de la condena, el juez ordenó el pago de un resarcimiento económico a favor de la víctima.

Más de 780 condenas en un mes

Las decisiones conocidas esta semana se producen en un contexto de alta actividad judicial.

Durante mayo de 2026, el sistema judicial registró 787 sentencias condenatorias, equivalentes al 95 % de los fallos emitidos en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el más reciente informe estadístico del Ministerio Público, durante mayo de 2026 se registraron 826 sentencias en todo el país, de las cuales 787 fueron condenatorias, 36 absolutorias y tres mixtas. Esto significa que el 95% de las resoluciones emitidas durante ese mes terminaron con una condena.

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El Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y Guna Yala, concentró la mayor cantidad de fallos, con 515 sentencias condenatorias, seguido por el Segundo y Tercer Distrito Judicial, con 98 cada uno, mientras que el Cuarto Distrito Judicial registró 76 condenas.

Las estadísticas reflejan una elevada tasa de condenas dentro del sistema penal panameño, especialmente en procesos tramitados bajo el Sistema Penal Acusatorio, donde los acuerdos de pena continúan representando una de las principales vías para concluir investigaciones penales, particularmente en delitos en los que los imputados aceptan su responsabilidad.

Aunque las cifras incluyen desde delitos patrimoniales hasta hechos de crimen organizado, homicidios y delitos sexuales, los casos conocidos esta semana muestran cómo los tribunales mantienen una línea de severidad frente a los hechos de mayor violencia, especialmente cuando las víctimas son menores de edad o cuando los crímenes generan un alto impacto en la comunidad.

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