El retorno de Mascherano al país no es una decisión sencilla, ya que deberá convencer a su familia más allá de las condiciones que existan en el club en ese momento. "No tiene que ver como he leído por ahí con un tema económico. Las decisiones a los 20 años las tomaba yo, y ahora las tomamos a nivel familiar. Tengo hijos de 11 años y tengo que estar preguntando. No es una excusa, pero tengo mis justificaciones", advirtió.