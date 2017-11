• (Sobre el futuro de su carrera) Mi objetivo es ser feliz. En Barcelona no juego con la continuidad de antes pero sigo jugando y compitiendo en un equipo donde cada partido que juego es porque me lo gano pero está claro que uno quiere jugar más. Con esto tampoco quiero decir que tengo que jugar más porque los titulares son dos jugadores de primerísimo nivel y no hay mucho más que hacer ahí. No sé qué pasará, estoy todo el tiempo analizando mi situación. En principio no tengo pensado volver a Argentina, al menos en el corto plazo. Tampoco he tenido propuestas pero veré, no descarto una cosa o la otra porque esto es muy dinámico y no quiero ser preso de mis palabras. Buscaré lo que más feliz me haga y no otra cosa.