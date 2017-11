El ex mediocampista emblema de Boca en los 80 y 90 se refirió a la histórica eliminación del rival de toda la vida con una chicana: "Si te van ganando 3 a 0, no te hagas problemas que le podés ganar 4 a 3". En diálogo con Súper Deportivo Radio, Blas reconoció que no le generó nada la derrota de River, pero sí reconoció que "ahora vienen con preocupaciones".