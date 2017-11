Después de alejarse del arbitraje, Pablo Lunati le comunicó al mundo su fanatismo por River y se transformó en panelista, contruyendo un personaje cercano lo que fue como juez: visceral. La eliminación del "Millonario" a manos de Lanús, las polémicas alrededor del árbitro Wilmar Roldán y de la utilización del VAR, le hicieron elevar la temperatura. Y lo dejó claro en declaraciones al programa Liberman On Line. "Roldán es el prototipo de árbitro del estilo de Oscar Ruiz, no tiene muñeca, son árbitros cagones", apuntó. Y se mostró en desacuerdo con la decisión de la dirigencia final de Núñez de no protestar ante Conmebol. "River no tiene que ir a Conmebol, tiene que hacer la protesta ante FIFA, aunque no pase nada. Hay que dejarlo como antecedente", planteó.