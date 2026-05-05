Confirman un segundo caso de hantavirus en el crucero de lujo retenido en Cabo Verde

Vista general este 4 de mayo del crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde). En esta embarcación se ha detectado un posible brote de hantavirus. EFE/Elton Monteiro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este martes un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero de expedición Hondius, retenido frente a la costa de Cabo Verde tras la detección del brote. Según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions, se trataría dos tripulantes de la embarcación que presentan síntomas respiratorios, uno leve y otro grave. Ambos requieren atención médica urgente.

El pasado 2 de mayo, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional del Reino Unido informó a la OMS de una enfermedad respiratoria grave que asolaba al crucero. Las pruebas de laboratorio confirmaron que se trataba de una infección por hantavirus. Hasta el momento, tres personas han fallecido a causa de este virus, dos neerlandeses y un ciudadano alemán. Durante el fin de semana, se informó de que uno de los tripulantes se encontraba en estado grave. Ahora, el recuento de afectados ha sumado un nuevo paciente.

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La compañía trabaja actualmente en la evacuación de ambos trabajadores, de nacionalidad británica y neerlandesa. “Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas”, advierten en un comunicado. Esperan poder realizar el traslado médico en las próximas horas, así como el de una persona relacionada con un pasajero fallecido el 2 de mayo.

14 españoles a bordo del crucero

El barco partió desde Ushuaia (Argentina) el pasado 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, con escala en Sudáfrica, y tenía previsto terminar el viaje el 4 de mayo en las islas Canarias. Sin embargo, el brote de hantavirus ha obligado a frenar la travesía.

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Según han informado las autoridades competentes, el crucero transporta a un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes. Los pasajeros y la tripulación representan a 23 nacionalidades, siendo la británica la más común. El lunes, el Ministerio de Sanidad confirmó que en el crucero viajan 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española. Este martes, la Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat) ha confirmado que cinco de ellos residen en dicha comunidad autónoma. Ninguno de ellos ha mostrado síntomas por el momento.