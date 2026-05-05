España

Un conductor no consigue que el infarto que sufrió minutos antes de comenzar su jornada sea considerado como accidente laboral

El fallo sostiene que, “aunque el episodio se dio cerca del inicio de la jornada, no existe nexo de causalidad con el trabajo desempeñado ni puede aplicarse la presunción legal”

Guardar
crédito Freepik
Conductor (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha rechazado la petición un chofer de un chofer, que buscaba que su infarto fuera catalogado como accidente laboral y no como enfermedad común. El fallo respaldó la postura de la Mutua FREMAP, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dejando sin cambios la resolución previa del Juzgado Social de Badajoz.

El hombre trabajaba con un contrato indefinido y una jornada de lunes a viernes. El 9 de noviembre de 2022, poco antes de las 14:00, llegó con su coche a las instalaciones de la empresa y empezó a sentirse mal, por lo que le tuvo que auxiliar un compañero, que llamó al 112.

PUBLICIDAD

El parte médico determinó “angina de pecho SCACEST lateral Killip I”, cuadro considerado una enfermedad de origen común. El afectado estuvo internado hasta el 16 de noviembre de 2022 y estuvo en licencia médica hasta quedar con incapacidad total para su puesto a partir del 3 de junio de 2024. El expediente administrativo confirmó inicialmente que el episodio no tenía vínculo con el trabajo y asignó la responsabilidad económica a la Mutua MC MUTUAL.

Disconforme, el trabajador pidió que el episodio se considere accidente laboral, argumentando que la descompensación se produjo en el tiempo y lugar del trabajo, dentro de las instalaciones de la empresa y apenas minutos antes de la hora de ingreso. Sostuvo que “no puede descartarse la influencia de factores laborales” en la crisis sufrida, citando que estaba en el aparcamiento “realizando operaciones indispensables” para iniciar su actividad.

PUBLICIDAD

“No existe nexo de causalidad con el trabajo desempeñado”

El afectado defendió que existía al menos un “vínculo causal presumido” porque la crisis se produjo en las inmediaciones de la empresa dentro del horario de trabajo, y porque la ley prevé que, salvo prueba en contrario, los incidentes médicos próximos al ingreso deben considerarse laborales.

Sin embargo, el TSJ de Extremadura ha diferenciado entre la presencia física en una instalación laboral laboral y la condición de estar efectivamente en funciones o realizando alguna tarea asignada. Han explicado, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que “el hecho de que una enfermedad común aparezca en el trabajo no la convierte automáticamente en accidente laboral”. Lo relevante es si hubo una agravación efectiva a causa del trabajo.

“No se desprende que al momento de la descompensación estuviera en su puesto ni hubiera iniciado la jornada”, explica el fallo y añade que para que opere la presunción legal de accidente laboral, el episodio debe producirse con el trabajador ya en funciones o realizando tareas propias del empleo.

Un empleado de Decathlon da un abrazo a una compañera y esta dice que sufrió una lesión: rotura de prótesis mamaria y petición de accidente laboral.

El fallo sostiene que, “aunque el episodio se dio cerca del inicio de la jornada, no existe nexo de causalidad con el trabajo desempeñado ni puede aplicarse la presunción legal”, ya que “no se ha desencadenado en tiempo ni en lugar de trabajo”.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma así la sentencia previa y rechaza que haya habido un accidente de trabajo. Esta decisión determina que la baja médica y la invalidez del chofer seguirán siendo tratadas como enfermedad común, sin derechos adicionales por accidente laboral.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasExtremaduraAccidente LaboralTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de cangrejos patudos invaden las playas de las Islas Atlánticas, en Galicia: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”

Los expertos del Parque Nacional han señalado que estos pequeños crustáceos tienen un valor ecológico “incalculable”

Miles de cangrejos patudos invaden las playas de las Islas Atlánticas, en Galicia: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Una de las peores formas de comprobar los discos de freno es la que llevas haciendo toda la vida”

El diagnóstico tradicional de los discos de freno, basado en la revisión de la rebaba lateral, puede inducir a error y dejar pasar un desgaste peligroso, según explica el mecánico y creador de contenido en redes sociales

Juan José Ebenezer, mecánico: “Una de las peores formas de comprobar los discos de freno es la que llevas haciendo toda la vida”

La romántica escapada de Mbappé y Ester Expósito en Italia: besos en el mar, tarde de compras y hotel boutique

La pareja ha disfrutado de unos días en las aguas mediterráneas alejados de los focos españoles

La romántica escapada de Mbappé y Ester Expósito en Italia: besos en el mar, tarde de compras y hotel boutique

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

Ha sido nombrado Coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

Estos son los dos suplementos más útiles en la menopausia, según una experta

La calidad del sueño, la ansiedad y la salud ósea mejoran exponencialmente gracias a estos tratamientos

Estos son los dos suplementos más útiles en la menopausia, según una experta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

La Unión Europea se reserva la última palabra en el acuerdo arancelario con Trump, a la espera de si cumple su amenaza contra los coches alemanes

ECONOMÍA

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

DEPORTES

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales