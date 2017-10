El ex mediocampista se corre un poco del mundo Maradona y se permite, en el cierre de la charla, una opinión sobre la Selección con la que él vibró como futbolista y como entrenador. Enrique exterioriza su felicidad por el pasaje a Rusia 2018, pero a la vez hace observaciones con vehemencia: "Mi opinión es la opinión de un hincha. No quiero pasar por sobre el técnico, que tiene experiencia. Deseo lo mejor para Argentina. Pero creo que si se sigue con los mismos jugadores y no se cambia, va a ser difícil alcanzar el tercer Mundial. Lo de jugar con tres defensores me gusta, hay que copiar lo bueno del 86, poner jugadores con despliegue físico, manejo y llegada a posición de gol. No sólo estar esperanzados en lo que puede hacer Messi. En el 86 salimos campeones gracias a Maradona, pero había un equipo de fieras atrás. Y ahora me encantaría salir campeón gracias a Messi".