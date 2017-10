Diego Armando Maradona empleó su cuenta de Facebook para opinar sobre el caso Santiago Maldonado. Y apeló a un mensaje fuerte, no exento de críticas al Gobierno Nacional y a la clase política, acompañado de una foto en la que se combinan su imagen y la de Maldonado con las caras pintadas, y la leyenda sobreimpresa "aparición con vida". "Me duele que Argentina parezca estar adormecida. El pueblo tendría que salir a la calle y hacer una manifestación increíble. No puede ser que volvamos a los años donde nos secuestraban y mataban, y nadie se animaba a decir nada", expresó en la primera parte de su texto.