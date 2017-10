El buzo y la campera azul no habían surtido efecto, al menos en los partidos oficiales. Tres empates inoportunos ante Uruguay, Venezuela y Perú habían puesto a la Selección en el umbral del abismo y la suerte pedía un cambio de look. Entonces, no sorprendió que Jorge Sampaoli se mostrara con indumentaria blanca en el banco de suplentes durante la previa del encuentro. Pero a los 40 segundos de juego llegó el golpe, la sorpresa. Y el entrenador cambió el plan, pero no el objetivo…